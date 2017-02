Siguen quemando basura en fraccionamiento; bomberos ya no atienden

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Una de las privadas del fraccionamiento Hacienda Las Delicias 3 se niega a pagar el servicio de recolección de basura por lo que diariamente sacan sus desechos a la entrada de su privada, y generan incendios para eliminarlos. Bomberos ya se niegan a atender los reportes y autoridades municipales no vigilan este comportamiento.

La señora Karely de la privada Xalostoc, indicó que los residentes de la privada Chimay se han negado a pagar el servicio de recolección de basura como lo hacen el resto de sus vecinos en las otras privadas, por ello, es la única que se encuentra rodeada de desechos de sus inquilinos, quienes a sabiendas de que ningún servicio levantará sus desechos continúan sacándolos a diario en la entrada de su privada, por lo que siempre le prenden fuego para reducir los impactos.

Otro de los residentes del lugar explica que aun cuando llaman a bomberos, ya se niegan a responder a los llamados, pues diariamente los residentes de Chimay tratan de incendiar sus desechos.

"Siempre queman y hay un montón de humo por no pagar y son 60 pesos al mes y ellos no quieren, nadie de ellos quiere pagar el servicio, pero como son mas edificios les estaban cobrando 20 pesos al mes y no quisieron, pero aquí está el mosquero", dijo la vecina Kerely.

"Los vecinos de acá nos e que piensa, hasta nos quitaron la tapa de nuestros contendedores, nosotros tratamos de limpiar por las noches le prenden bien feo, ya hasta un niño se quemo una vez por andar jugando ahí", señaló el vecino.

Sin embargo, esta situación de falta de vigilancia municipal se presenta desde la entrada de esta sección del fraccionamiento, donde algunos residentes arrojan sus desechos para evitar el pago del servicio de recolección que alcanza los 60 pesos mensuales por inquilino.