Aún sin integrar la Comisión de Seguridad Municipal: Quijano

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- A pesar que los integrantes del cabildo del XXII Ayuntamiento ya está completo tras asumir su cargo el regidor suplente de Luis Torres, es fecha que la Comisión de Seguridad Municipal sigue sin ser creada, notificó el regidor Roberto Quijano.

“Ignoro por qué no se ha convocado, el regidor Luis Torres pidió licencia y ya en cabildo se le tomó protesta a su suplente, entonces ya hay un regidor, el cabildo esta completo, ya hay un regidor que ya está en funciones y que tiene 10 comisiones de trabajo, yo tengo cuatro. - ¿Quién tiene que convocar? – Básicamente el secretario general de gobierno”, señaló el regidor independiente, Roberto Quijano.

El regidor que llegó por la vía independiente a su cargo reveló que hasta la fecha desconocen cuál sea el rumbo de la presente administración, derivado a que en estos poco más de dos meses no ha habido una sola reunión de trabajo entre el alcalde, y el secretario del ayuntamiento con los regidores.

“Sencillamente no ha habido ninguna reunión de trabajo, no solamente para ver el estado del municipio sino hacia dónde vamos, cuales son los proyectos del municipio en los cuales nosotros podamos aportar y no los conocemos, entonces estamos sumamente limitados en participar o hacer lo que nosotros traemos como proyecto, yo les preguntaría a ustedes ¿Ustedes saben cuál es el rumbo que va la administración?”, indicó.

Recientemente también el propio Roberto Quijano propuso bajar los salarios en un 20% de los miembros de cabildo, a decir del propio regidor, esta propuesta podría ser discutida en la próxima sesión de cabildo.

“Por parte de los compañeros regidores de la oposición he tenido muy buena respuesta, tanto en el gobierno federal como en otros municipios, como en otros estados hay medidas muy similares, yo creo que primero los que tenemos que poner el ejemplo somos los funcionarios públicos, entonces ahí está la propuesta, espero que los regidores del PAN la voten a favor, cuando menos la oposición prácticamente todos estamos a favor de esa propuesta”, expresó.

Hasta el momento no se ha programado fecha para la próxima sesión de cabildo, cuyo principal problema al igual que en gobiernos anteriores, asegura el regidor, es el de la comunicación.