Escuela de El Tecolote cerrada por carencia de maestros

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Padres de familia de la escuela primaria Ramón López Velarde en la colonia El Tecolote cerraron el plantel desde hace dos días por la carencia de dos maestros de los 12 grupos existentes, pues a pesar de que a finales del mes de enero la Secretaría de Educación se comprometió a pagar sueldos de interinos, esto no se ha concretado.

La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, María Guadalupe Mancilla Robles explicó que no retirarán los candados del plantel hasta que la plantilla de maestros esté completa.

"Tenían un tiempo sin pagarles, el maestro que estaba en 6º año A renuncio por este motivo y estamos pidiendo maestros que no sean interinos porque siempre es la misma problemática, que estén de planta. Falta el de 6º A es el más urgente porque los niños van a secundaria y tienen un examen en puerta y como se les va a aplicar sino tienen clases, el de segundo ya se le arregló el problema de su paga y está dispuesto a dar clases. No vamos a dejar el turno de la tarde hasta que no llegue el maestro que falta", señaló.

Por su parte, la directora de esta primaria, María Guadalupe Ramos Plascencia destacó que aun cuando la situación se ha resuelto en el caso de uno de los dos profesores, aun esta otro que ha trabajado sin recibir su pago.

"En enero la maestra renunció al interinato porque tenía año y medio que no recibía su pago y desde ese día los niños de 6º A esta sin maestro, primero el sindicato estaba buscando de mandar la forma de mandar otro interino, ni si quiera un maestro de base porque esto es una plaza base, pero no han resuelto el problema, después pasaron la situación al SEE que se maneja con el Servicio profesión al docente, pero están mandando interinos no maestros de base", indicó.

Ante esto el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Catalino Zavala se presentó en la escuela precisando que aún faltan por recibir sus pagos cerca de 200 maestros en Tijuana , lo cual según le informaron en el SEE quedará concluido en esta semana.

"Ya tuvimos reuniones con el SEE, el delegado en Tijuana ahorita va a Mexicali a atender este problema, no es la única escuela con el problema, estamos hablando de que en Tijuana son 200 maestros, ahorita el compromiso que hicieron es que mas tardar mañana en esta escuela estaba el profesor. Es un problema de burocracia y mucha lentitud en elaboración de expedientes y trámites, el recurso lo tenían disponible a partir de enero para empezar a cubrirlo y anunciaron que el ´pago seria a partir del miércoles que fue ayer y no han terminado, entonces deben de agilizarlo", concluyó Zavala.