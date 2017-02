Alcalde se compromete a que municipio reciba 35 fraccionamientos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- En tanto que para este año se proyecta la construcción de más 8 mil viviendas nuevas que se concentrarán en fraccionamientos de la ciudad, el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum, se comprometió a municipalizar los más de 30 fraccionamientos, pues a sus residentes ya se les cobra el impuesto predial.

"Hay muchos fraccionamientos desde hace 15 o 20 años que aunque desconozco las causas, el ayuntamiento se ha negado a recibir, así era antes, ahora podemos darle otro sesgo, ahora podemos platicar con el señor, José Luís Padilla en su titular de Canadevi estatal y en pláticas que tuve cuando fui candidato era la recepción de los fraccionamiento porque cobramos predial y no damos servicio de recolección de basura, no hacemos bacheo, no pavimenta, y lo que estamos platicando con ellos es recibirles los fraccionamientos para que estén repavimentados e iluminados, factiblemente nos estaremos reuniendo la semana que entra para afinar ese detalle porque es tiempo pueden ser 30 y tantos fraccionamientos que están concluidos y no entregados por que le falta “X” o “Y” y es cuestión de voluntad", señaló.

Mientras tanto para este año la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) en el estado tiene proyectada la construcción de 14 mil 831 nuevas casas, lo que representa una inversión de 6 mil 500 millones de pesos ante lo cual el presidente de este organismo, José Luis Padilla hizo un llamado a autoridades estatales a reunir nuevamente el Consejo Estatal para la vivienda.

"Es lógico que busquemos una labor de vinculación con el Consejo Estatal de Vivienda un órgano para sentar en la mesa a todos estos actores y con voluntad ejercer un diálogo comprometido para resolver y fomentar esta labor que tiene un impacto positivo para la comunidad, pero vemos con frustración que el Consejo desde su sesión de instalación en abril del 2015 no ha vuelto a convocarse o utilizarse como herramienta para atender estos temas", dijo Padilla.

Lo anterior fue expuesto durante el foro Metas de Inversión 2017 del Sector Vivienda y Desarrollo Inmobiliario, donde se mencionó que las empresas prevén un crecimiento aproximado del 15 por ciento en comparación al año pasado.

"Hoy día la demanda es de 173 mil familias de BC que buscan un hogar, la proyección de 2017 es de 60% de interés sociales y 40% de medio y residencial", concluyó Padilla.