AUDIO: 'Yo tengo fe en que no es Memffis, seguimos buscando': Madre

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.-Luego de que este día trascendió el hallazgo de un cuerpo en la colonia Las Cruces, que cumple con características morfológicas de una niña, que pudiera coincidir con las de la pequeña Memffis, desaparecida desde noviembre de 2016, su madre la señora María Dolores de León señala que no hay nada confirmado, y que ella siente que su hija está con vida.

"No hay nada que indique que es Memffis, hay un cuerpo pero no se sabe si es el de Memffis ahorita no hay nada confirmado y yo tengo fe en que no es Memffis, seguimos buscando (...) yo confío en Dios y yo sé que no es Memffis pero de todos modos para descartar se están haciendo los exámenes que tengan que hacerse para confirmar , yo siento que está viva", explicó la señora de León.

La madre de Memffis dijo que estuvo en contacto con las autoridades ante la posibilidad de que el cuerpo que encontraron fuera el de su hija, pero no se le permitió reconocer el cuerpo, debido a las condiciones en las que se encontraba.

"Ya estuvimos en Capea pero no se me permite ver el cuerpo que está en descomposición y que no lo puedo reconocer y no me dejaron verlo (...) siento que sería más rápido si yo lo viera, porque aunque esté descompuesto, yo conozco los deditos, las uñitas y todo de mi hija y sé que sí la identificaría pero no me permitieron ver eso", señaló.

Por último la madre de la menor desaparecida, indicó que la búsqueda continuará como se ha hecho desde que la pequeña fuera vista por última vez y solicitó el apoyo de la comunidad.

"Diario se busca Memffis, de hecho hoy en Calimax Fundadores entregué unas lonas, el día de ayer también; diario se busca a Memfiss hay otros días que la estuvimos buscando con perros con drones (...) desde el día que se perdió hasta el día de hoy no hemos parado"

"Fue un golpe duro que te dicen que hay un cuerpo, está la incertidumbre, pero no, yo siento que mi hija está viva y yo confío mucho en Dios y sé que voy a encontrar a mi hija viva. La búsqueda continua hasta que no se demuestre lo contrario, yo la voy a seguir buscando. Si alguien sabe algo de Memffis ya es momento de que la suelten, que la dejen ir. No es posible que se la haya tragado la tierra ", finalizó.