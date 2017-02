Falta de placas, por atrasos derivados de bloqueos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Luego de que ciudadanos denunciaran que se les ha negado el trámite de emplacamiento de unidades nuevas y usadas, la oficina de Recaudación de Rentas de la ciudad informó que a partir de este viernes podrán realizar el trámite quienes deseen obtener el 12% de descuento, y obtener con ello un documento que les dará certeza jurídica hasta marzo en tanto se normaliza la entrega de láminas.

El señor, Jorge Araiza Rodríguez se comunicó a Uniradio para exponer que en enero no pudo realizar su trámite de cambio de propietario por la falta de placas.

"Fui a hacer mi trámite de cambio de propietario, hice todos los trámites, verificación vehicular, los papeles de compraventa, lleve mi licencia, ahí me los arreglaron me pidieron todo, me lo engraparon y me dijeron que con esto usted puede hacer su trámite, pero desgraciadamente ahorita no podemos porque no hay láminas, hasta dentro dos o tres semanas, no sabemos cuánto, pero si no tengo mis placas, voy a perder mi descuento", señaló.

Ante este tipo de quejas, el recaudador de Rentas del Estado en Tijuana, Juan Andrés Sollano García, destacó que el gobernador emitió un decreto en el que amplía el descuento del 12% para este tipo de trámites en febrero, y se generará la emisión de un documento en tanto se cuenta con la dotación de láminas.

"La situación que ayer se anuncia por parte del gobernador donde se restablecen de acuerdo a las medidas que se están tomando, es un permiso temporal que va a estar vigente hasta el 10 de marzo para que circulen con certeza jurídica que va a suplir la expedición de la placa, pero a mas tardar el 10 de marzo estaremos canjeándoselo por unas placas que se les van a asignar. Esto cumple con bastantes medidas de seguridad que contiene información mediante código de barras, firma de recaudación que expide y aparece el número de placas y los elementos de seguridad. Hoy tres de febrero arrancan las agencias automotrices a expedir este tipo de documentos que en su permiso temporal y prácticamente hoy ya no debemos tener ningún problema para el registro de vehículos nacionales nuevos como hace un par de días habíamos tenido un poco de complicaciones", señaló.

Agregó que la falta de láminas se debió al bloqueo que se registró en el centro Cívico de Mexicali.

"Ayer se anuncia el tema de restablecimiento de los procesos de reemplacamiento para aquellos vehículos nacionales que a raíz de las manifestaciones por la obstrucción a la entrada de Centro de Gobierno que fue por más de dos semanas en enero y casi un mes en la oficina auxiliar de Mexicali, eso retraso los procesos de abastecimiento de láminas específicamente de autos nacionales, se tienen 22 tipos de laminas para emplacar y en que tuvimos un desabasto fue en los vehículos nacionales", agregó Sollano.

En cuanto al cumplimiento de pagos de renovación de tarjeta vehicular indicó que en Tijuana que van menos del 5% por debajo de lo registrado el año pasado.

"Si lo comparamos el año pasado por las diversas situaciones que tuvimos en algunos municipios en el estado son 600 tramites menos que el año pasado, eso representa menos del 5% del total que hicimos el año pasado", concluyó.