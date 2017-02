Joven pide que lo ayuden con su diagnÃ³stico dice estar enfermo

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Joven de 27 años pide a la comunidad médica que lo ayude a generar un diagnóstico acertado a una serie de males que lo aquejan, pues la atención que ha recibido hasta el momento en diversas instituciones médicas establecen que tiene un problema de tipo mental, cuando tienen sintomatologías físicas.

Ramón Galván García dice que desde hace un año estudiaba derecho en la UABC y practicaba deportes, sin embargo, desde un golpe que sufrió en la cabeza comenzó a registrar problemas en sus vías urinarias, lo cual no ha sido confirmado por médicos aun a pesar de que ha sido atendido en el Centro de Urología, el Hospital General de Tijuana, y en el Hospital Número 1 del IMSS, donde los estudios muestran que su estado de salud no se en cuenta comprometido, a pesar de que él siente que le falta el aire y que sus riñones ya no le funcionan.

Debido a lo anterior, ha sido internado en tres ocasiones en el Hospital de Salud Mental, por lo que hoy pide la ayuda de personal médico, pues afirma sentir malestares que lo tienen al borde de la muerte y que nadie le cree, por lo que pide el apoyo de la comunidad para que lo ayuden a determinar si está enfrentando una nueva enfermedad.

“No me da hambre, no me da sed, no puedo dormir, no me crecen las uñas, no hago del baño del dos, solo me funciona el pulmón derecho, el izquierdo no agarra nada de aire, yo lo siento, después del golpe como a la semana tuve un dolor muy fuerte y no sé quien me pueda ayudar, sólo espero un milagro porque no quiero dejar a mis sobrinos y mi familia que es lo que más quiero”, explicó.