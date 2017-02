Ofrecen cursos de primeros auxilios para niños y bebés

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Debido a que los atragantamientos y asfixias son las emergencias más comunes en niños y bebés, la Casa de la Salud impartirá el sábado 11 de este mes un curso de primeros auxilios para madres y cuidadores, informó el Técnico Certificado en Emergencias, Joel Palafox.

“Va dirigió a cuidadoras, mamás y personas que están a cargo de niños como kínder, vamos a tocar temas de cómo vamos a reaccionar ante un atragantamiento intoxicaciones y envenenamiento, torceduras, caídas, reanimación cardio pulmonar en bebés y niños y la respuesta emocional que se tienen al dar atención a un niño, porque cuando se trata de un niño o un bebé el nivel de estrés aumenta considerablemente”, añadió el experto.

Agregó que ante cualquier emergencia padres y cuidadores de niños deben de llamar al 911 para que sean guiados.

“Es importante que ante una urgencia, no duden, hable, piden ayuda, no estamos seguros pidan ayuda también y si la ambulancia llega y no era una urgencia, no importa, ante la comunidad si lo era”, refirió.

El Dr. Octavio Villalobos, fundador de Casa de la Salud explicó que este tipo de cursos buscan reducir los riesgos en esta población y sobre todo, generar en la sociedad la capacidad de reaccionar ante este tipo de situaciones.

“Una de las grandes preocupaciones que tiene la comunidad es el cuidado de los niños, por eso el instructor certificado por la Secretaria de Salud se ofreció este primer curso de primeros auxilios pediátricos que será el sábado 11 de febrero de 9:00 am a las 5:00 de la tarde y que cubrirá el abordaje de emergencias en niños desde recién nacidos hasta escolares, el curso con dos instructores será de 30 personas, tendrá un costo y se expedirá una constancia útil para cuidadoras y maestras que les están solicitando como parte de su currículo”, dijo.