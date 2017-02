Arrancará 'Casa de la Salud' con servicios médicos gratuitos

Noticias Relacionadas Ofrecen cursos de primeros auxilios para niños y bebés

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- A mediados de este mes arrancará con sus actividades la fundación Casa de la Salud en donde otorgarán servicios de oncología, ginecología y medicina general a quien lo requiera con apoyo de especialistas que ofrecerán sus servicios gratuitos.

El fundador de Casa de la Salud, Dr. Octavio Villalobos expuso que estas instalaciones comenzarán a operar con 20 médicos especialistas voluntarios y debido a que no accederán a apoyos gubernamentales, pues deben de tener en funcionamiento mínimo dos años, se estima que el costo operativo será de entre 30 mil y 50 mil pesos mensuales, lo que podría representar un costo anual de 600 mil pesos.

“Después de un año de trabajo a mediados de febrero tendremos la posibilidad de poner a operar el consultorio de especialidades que estará toralmente equipado, se le hizo una instalación especial antibacterial similar a un quirófano para que se puedan llevar a cabo procedimientos menores. Dentro de las etapas que nos encontramos ahorita es el aseguramiento de la propiedad, se instaló una alarma, se instala la reja y se están haciendo los trámites ante COFEPRIS para dar de alta los servicios. Se atenderá a población abierta tenga o no seguridad social, se establecerán descuentos sobre estudio socioeconómico, habrá gente que pueda cubrir cuota de recuperación otros que no, pero no significa que se vaya sin el servicio de la salud es un compromiso que tenemos aquí los consejeros de la salud como los especialistas voluntarios que están trabajando aquí”, expresó.