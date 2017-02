Urge disminuir cantidad de basura generada en hogares

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- La problemática actual por la que atraviesa esta ciudad en recolección de basura, debe ser una oportunidad para que en los hogares se aprenda a administrar la basura, es decir, generar menos desechos que dejamos para los camiones recolectores.

“En vez de comprar tantas tacitas de azúcar decir voy a comprar un costalito y nos dividimos el azúcar y cada quien la pone en sus botes y ya generamos una bolsa y no generamos una bolsa y ya no generamos esto, vamos a comprar una cosa y ver, es en conjunto y colaboración, es hacerlo en comunidad, tenemos que hacer esas pequeñas comunidades en donde empezamos a manejar estos residuos”, dijo la directora del Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, Margarita Díaz.

En varias calles de la ciudad se está haciendo costumbre ver montones de bolsas con basura derivado a que no pasa el camión recolector, esto está causando que se convierta en un problema de salud pública.

“El riesgo es de la basura que esté expuesta y entonces empieza a esparcir y puedan traer fauna nociva, puede generar hormigas y cucarachas y ratas y que va a traer cuando tenemos expuesta la basura y aparte empieza el proceso de descomposición y los animales, los perros empiezan a esparcir, entonces tenemos un problema de salud pública porque está expuesto un residuo que no es manejado adecuadamente y puede generar un daño a la salud”, señaló.

Ante esta condición es necesario que la población busque alternativas, como las que propone la directora del Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental de Tijuana, el depositar la basura en contenedores o bien otra posibilidad es notificar el horario que pasa el camión.

“Si procurar sacarla en contenedor para que no se haga ese reguero de basura por todos lados, sería tal vez una opción de ciudadanía gobierno, el gobierno decir cuál es el horario y si ya no va a pasar a esas horas entonces uno sepa que la puede meter, porque no la metes porque dices a veces pasa en la noche o a veces pasa en la tarde, entonces dices no la meto porque si ya la meto va a pasar el camión y no se la va a llevar, entonces es que corra la información, en esta sección los horarios son tales, en esta otra sección los horarios son tales”, subrayó.

La recolección de basura representa un costo elevado para el ayuntamiento, una opción que podría representar un ahorro, es invirtiendo en algunos proyectos ciudadanos sobre el manejo de la basura.

“Son muchos jóvenes, jóvenes emprendedores que están dispuestos hacer así como subestaciones de centros de composteo, subestaciones de acopio de plástico o de aluminio, entonces sí ver como coadyuvar, el gobierno solo no va a poder, la ciudadanía sola no va a poder, entonces como poder hacer estas alianzas estratégicas de decir voy a apoyar a esta iniciativa y buscar, hacer convocatorias, porque no le va alcanzar el dinero, entonces tal vez esos recursos, porque el costo que tiene de gasolina, de mantenimiento del camiones, de sueldos y el pago que hacen ellos, el municipio, tiene que hacerle el pago al relleno sanitario, tal vez esos mil pesos aprovechados en un proyecto innovador van a rendir más”, concluyó.