'Sí es Memffis la que se acaba de ir al cielo': Madre

TIJUANA.-Este día se confirmó que el cadáver localizado el pasado 3 de febrero en la colonia Las Cruces, pertenecía a Memffis "N", de 10 años quien se encontraba extraviada desde el pasado 14 de noviembre de 2016.

"Sí reconocí, yo tenía la esperanza, todavía cuando me confirmaron que era Memffis, yo me negué, que no era y que no era, pero al ver a mi hija ahí no me queda duda, al ver el cuerpo, sí es Memffis la que se acaba de ir al cielo", declaró la señora María Dolores de León, madre de la víctima.

Por su parte la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que tras las pruebas genéticas y confirmarse el asesinato de la menor, este pasaría a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales.

En una breve conferencia de prensa la madre de la pequeña explicó que cuando ella se presentó en Semefo, preguntó si la menor había sido violada y que le dijeron que no, y que se había desmayado, pues murió por asfixia. Ante los cuestionamientos sobre la relación con el padre de Memffis, señaló que "el nunca estuvo, entonces cuál padre (...) si en 10 años negó a su hija, entonces por qué ahorita la quiere ver, la única madre de Memffis soy yo", enfatizó.

La señora De León confirmó que será este miércoles, cuando le sea entregado el cuerpo de la pequeña, pero aun no confirma ningún detalle de lo que procederá, pues debe quedar todo en orden.

Por último agradeció a los medios por seguir el caso de Memffis, pero fue enfática en que ya no daría ninguna entrevista, pidió que la dejaran vivir su duelo.