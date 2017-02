Alcalde no debe chantajear a ciudadanos para recolectar basura

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro no debe chantajear a los ciudadanos con el pago del predial para que cumpla con su obligación de recolectar la basura, afirmó el jurista, Carlos Atilano.

Agregó que la prioridad en una administración debe ser el cumplir con las obligaciones del municipio que establece el artículo 115 constitucional sobre la prestación del servicio de recolección de basura, y no el pago de sueldos.

"En primer término creemos que es un desacierto más del presidente Municipal y otro de sus chantajes porque cada que toca ese tema dice que se va ir con todo contra la gente y aguas a quienes no paguen, ese fue su lenguaje, creemos que no es justificante que el cobro del impuesto predial no sea en términos y números que ellos desean. Constitucionalmente en términos del artículo 115 de nuestra carta magna corresponde al ayuntamiento de manera prioritaria la Seguridad Pública y el Servicio de recolección de basura y debe de hacerse con todos los impuestos porque el predial no es el único impuesto que recibe el municipio, nosotros exhortamos al municipio que no tenga n como prioridad los sueldos, sino los servicios que deben de brindarle a la ciudadanía", señaló.