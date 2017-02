Piden reactivar trabajos de Comisión de Seguridad en Tijuana

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El regidor, Roberto Quijano, ha solicitado al secretario del ayuntamiento que reactive los trabajos de la Comisión de Seguridad Pública, pues desconocen el estado en el que operan los organismos de seguridad para establecer una estrategia que combata los índices de seguridad.

Indicó que a pesar de quedar formalmente integrada la Comisión de Seguridad Pública en la primer sesión de cabildo, aun no se ha formalizado su constitución, luego de que frente al regidor, Luís Torres solicitara licencia a su cargo, por lo que ya solicitó al secretario del Ayuntamiento que este órgano del cabildo inicie sus trabajos.

"Hoy como miembro vocal, estoy solicitando al secretario general de Gobierno que bajo su responsabilidad la Comisión de Seguridad Pública se instituya y se ponga a trabajar, la situación de seguridad publica en Tijuana es insostenible, de hecho estoy solicitando también una reunión urgente con el secretario de Seguridad Pública para que nos dé a conocer el plan de emergencia que va a echar a andar porque no estamos para planear, sino para ejecutar actos preventivos, después de más de dos meses no hemos tenido ninguna reunión ninguna reunión de trabajo con el alcalde, entonces hay temas que desconocemos los regidores, yo no tengo ningún elemento hasta ahorita desconozco cualquier estrategia que se esté haciendo pro eso es importante la reunión con el secretario para poderla apoyar, creo que cualquier estrategia es revisable", dijo.