90 interinos no aprobaron evaluación docente; los retirarán de grupo

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Cerca de 90 maestros interinos no podrán continuar atendiendo grupos por no haber pasado la evaluación docente, afirmó el delegado del SEE en Tijuana, Adrian Flores Ledesma, quien precisó que para este fin de mes se pondrán al corriente los sueldos de otro grupo de maestros que cubren interinatos, por lo que siguen 10 escuelas en esta ciudad sin maestros por esta problemática.

"Nosotros detectamos en el cierre del 2016, 90 maestros que eran interinos y traían problemas en cuanto a la idoneidad en los tres niveles, el maestro puede quedar no idóneo por no haberse presentado, no necesariamente que no acreditó, tuvimos muchos maestros que hicieron el examen porque no llegaron y al no presentarse el sistema los considera no idóneos por no hacer la evaluación, ellos nunca pensaron que esto les podía afectar en sus interinatos y a partir de diciembre nos notificó la SEP que todos los no idóneos se tenían que retirar y ya no podían cubrir interinatos porque el pago no se iba a garantizar. Les pagamos hasta diciembre y ya no podrán hacer interinatos hasta que no tengan la idoneidad", señaló.