Van más 500 robos en Tijuana, denuncia Canacope

- 80% de los afectados no denuncia por mala atención en el MP.

- Contraproducente que policías levanten infracciones de tránsito, no se avocan a vigilar.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Más de 500 robos se han suscitado en negocios de Tijuana desde que inició el 2017, lamentó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en pequeño (Canacope), Heriberto Villalobos Rentería.



"Ahorita podemos hablar de que estamos arriba de los 500 robos del primero de enero a la fecha, no hemos hecho el cierre lo hacemos el 31 de marzo, es trimestral", dijo.



Señaló que el 95% de los asaltos son con violencia tanto a dueños como clientes, y que el 80% de los empresarios afectados no denuncia ante el Ministerio Público por sus mal desempeño.



"La situación es conocida de todos que el 80% no denuncian por lo que ya sabemos la mala atención que reciben en el Ministerio Público y que los tratan como si fueran delincuentes, esto da origen a que los comerciantes no denuncie el comerciante robado", expresó.



El presidente de la Canacope enfatizó lo contraproducente que resultó que policías ahorita se dediquen a levantar infracciones de tránsito, pues no se avocan a vigilar para evitar la comisión de delitos.



"Estamos viendo tal y como lo previmos en su momento que el hecho de mandar a los policías municipales preventivas a realizar funciones de tránsito, iba a resultar contraproducente, ahorita los policías andan más entretenidos en realizar una infracción que en vigilar en realidad, en hacer sus rondines para prevenir la delincuencia", sostuvo.