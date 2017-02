Persona fracturada denuncia que le negaron servicio en el HGT

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Por carecer de un familiar que se hiciera responsable de un paciente con fractura en una de sus piernas, personal del Hospital General de Tijuana (HGT) aparentemente se negó a atender a un hombre que hoy sólo pide a las autoridades lo apoyen con una silla de ruedas .

Alberto Colmenero de Alba quien vive en la Calle Sonorense #735 de la Colonia Buena Vista, pide a las autoridades o a quien pueda ayudarlo a conseguir una silla de ruedas, pues ya no le da importancia al estado en que se encuentra su pierna derecha la cual dice que se fracturo hace año y medio al caer de un puente.

Él relata que al ser atendido en el Hospital General de Tijuana le dijeron que supuestamente no podían intervenirlo porque carecía de un familiar que se hiciera responsable de él, así que le pidieron que regresara otro día, y por ello, su hueso aparentemente ha soldado sólo y eso lo mantiene en una silla de ruedas.

"Hace como un año y medio me caí de un puente, si me atendieron en el HGT me dijeron que ocupaba la firma de un familiar de alguien que se hiciera responsable, yo le dije al doctor que no que mi familia esta adulta que yo podía firmar, ellos dijeron que no, me dijeron que como estaba muy saturado que se desocupara una cama y regresara en otra fecha con una firma de otro familiar y así me lo dejaron, fui otra vez que me sentí mal y me dijeron lo mismo que llevara la firma de un familiar para que me operaran. Pero necesito una silla de ruedas porque esta me la prestaron, la mía se me desconchinfló", señaló.