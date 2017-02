Secretario de Seguridad sí debe comparecer ante regidores

- Habían pedido su presentación por malos resultados.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Luego de que en la pasada sesión de Cabildo se solicitará por parte del regidor independiente, Roberto Quijano, que el secretario de Seguridad comparezca ante los ediles, el alcalde Juan Manuel Gastélum señaló que sí lo debe de hacer.

La solicitud por parte del regidor se debe a que sólo lo vieron cuando se presentó como encargado de despacho de la SSPM, pero desde entonces nunca más se le vio, además como la situación se ha encrudecido, es momento de saber cómo se está trabajando y cómo se van a cambiar para que mejoren.

“Recuerden que regidores no trabajan por la libre, trabajan en comisiones, citan el funcionario y no sé, lo tendrá que hacer, platicando con nuevo presidente adelante, no nada más con él a todos, es desarrollo social económico y todo", dijo el alcalde.

El presidente municipal consideró que la situación se hace más notoria porque los oficiales, al no encontrar a los delincuentes en flagrancia, cuando los agarran con delitos menores estos son liberados con facilidad.