Condicionado apoyo a bomberos de Tijuana a pago del predial

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El director de Bomberos de la ciudad, Carlos Gopar Uribe pidió a la sociedad que atienda el llamado a pagar el impuesto predial, pues en cada emergencia que atiende su personal se ponen en riesgo, ya que no cuentan con el equipo personal que debe ser renovado cada tres años.

"El querer generar un reclamo a través de marchas, pero que no se genere un pago hacia el ayuntamiento no sólo significa que no hay pavimentación, iluminación, recolección de basura, nosotros como bomberos somos del municipio y necesitamos un presupuesto, se los pedimos ahora sí, yo no he dejado de atender emergencias, ni de apoyar a la sociedad cada vez que marcan el 911, yo lo que digo es vamos para allá, hemos tenido un número muy grande de incendio y mi equipo de protección personal está poniendo muy vulnerable a mis muchachos, mi equipo debió ser comprado desde la administración pasada", señaló.

Agregó que el asunto ya está siendo revisado por el Gobierno Municipal, sin embargo el riesgo del cuerpo de Bomberos es cada vez mayor, ya que el equipo personal tiene 4 años que no se renueva.

"Al final la respuesta es que tienes el recurso, en la realidad no hay liquidez, no se me compra el equipo, está establecido en las condiciones de trabajo entre ayuntamiento y bomberos que cada tres años se tiene que comprar el equipo estructural por las condiciones de trabajo que tiene Tijuana y cada vez que respondo a un incendio mis bomberos están vulnerables porque el equipo entró en su 4º año de vida, es un tema que el alcalde ya lo trae, el licenciado Sotomayor Igual, el propio tesorero, yo nunca lo había visto que fuera a la dirección de bomberos a escucharnos y se lo llevo como un tema sensible", indicó.

En este sentido, indicó que se requieren de 27 millones de pesos para responder a esta necesidad presupuestal de la dirección de Bomberos de Tijuana.

"El monto para equipar a los 401 bomberos es de 27 millones y medio de pesos, la pasada administración eran 25, hablamos de tipo de cambio que creció mi plantilla laboral y comparando lo que se gasto en la administración de Carlos Bastamente para equipar a los bomberos con tipo de cambio 13.90 estamos hablando de 23 millones y medio, no estamos tan desfasados y tenemos mas bomberos con un tipo de cambio de 20 casi", concluyó.