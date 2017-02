Muerte de Memffis debe investigarse como feminicidio, opina Immujer

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- La directora del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), Gabriela Navarro Peraza opinó que el asesinato de Memffis debe ser investigado como feminicidio.

Dijo que existen los elementos suficientes para que así se investigue el hecho.

Espera que la PGJE pueda llegar con el culpable pues un caso que conmocionó a los tijuanenses.

Aclaró no es la autoridad quien da la línea en la que se va a realizar el seguimiento, dijo que fue una muerte violenta por cuestiones de género.

Señaló que la problemática puede mejorar por acciones tanto de gobierno, en el seguimiento conducente del caso, así como de la ciudadanía, llevando planes de cuidado a su casa.

"Son casos desafortunados, no me atrevería a decir que hay responsable, más el que cometió el ilícito. Qué madre quisiera que su hija le pasara eso, o padre, no me atrevo a juzgarlos, se entiende su dolor porque es algo muy fuerte", declaró.

Enfatizó que no pueden bajar la guardia en seguir llevando programas en prevención, sanción, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Recordó que la violencia no sólo se vive en casa, las cifras que le dieron del INEGI indican que hay un crecimiento en la que proviene de la comunidad, en la calle, la escuela, el transporte público y hasta en supermercados, por ello, es trascendental que la investigación se haga de la forma correcta y vaya tras el implicado.