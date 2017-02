Tijuana se convierte en la capital del mundo por deslizamientos: PC

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- Esta ciudad fronteriza se está convirtiendo en la capital del mundo en deslizamientos rotacionales, señaló el director de Protección Civil en el Estado, Antonio Rosquillas.

“La situación se empieza a tornar grave, en los últimos tres años se han tenido cuatro deslizamientos, el más reciente en Camino Verde, a parte de los derrumbes que son más peligrosos porque no avisan”, detalló.

Señaló aunque los deslizamientos no tienen nada de bueno a excepción de que son lentos, y avisan a la gente, se pierde la propiedad y la construcción.

Indicó todas las afectaciones son relativas a la cantidad de lluvias que haya, “las zonas propensas al deslizamiento se pueden conocer en un estudio muy costoso, pero todo el andadero de Tijuana representa un riesgo.

Asimismo recomendó a quienes viven en laderas; no construir pesado, no permitir el paso de camiones grandes, no lavar carros, y no regar mucho la tierra.