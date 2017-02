Padres confirman la existencia de pandilla en escuela del Centro

Noticias Relacionadas Desmienten casos de niños golpeados en primaria Lázaro Cárdenas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Padres de familia afirman que sus hijos han sido constantemente agredidos por compañeros e incluso han reportado la situación hasta autoridades del Sistema Educativo Estatal la existencia de niños que operan como "pandilla" en la escuela desde el 2015, sin que hayan tomado algún tipo de medida para desarticular el bullying que ahí se mantiene.

Luego de que el pasado jueves algunos padres de familia se reunieran con representantes del SEE en el plantel debido a problemas de acoso escolar, el desvío de recursos en la Asociación de Padres de Familia y conflictos con el director del Plantel, Alejandro Ismael Jimón Apresa, éste negó tener conocimiento de reportes de agresiones entre alumnos, sin embargo, la señora Rosa Isela López Palacios, madre de dos menores que ahí cursan el 4o y 5o reconoció que uno de sus hijos ha sido víctima de la pandilla "Los Apá", quienes desde el año pasado lo golpean y hostigan al grado de que la semana pasada estuvieron a punto de apuñalarlo, supuestamente con navajas que ingresaron al plantel.

“Yo he visto como 8 niños, el más rebeldillo de ellos que llega con pantalones rojos y les grita a las mismas maestras groserías y dice que es Xolo y la banda es un niño de 3er grado que hasta risa da, pero cuando intentan intervenir las maestras, las mamás, se les dejan ir a gritos y casi a golpes, se lo he reportado al SEE y nada mas dicen que van a hablar con el director, que van a hacer juntas y queda todo igual”, comentó la madre de familia de la escuela Lázaro Cárdenas.

La señaló López Palacios, quien también es vocal de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia rechazó que el problema se deba a un interés de permanecer en este cargo al interior de la primaria, como en su momento lo afirmó el director de la escuela, sino el de que las autoridades intervengan, ya que el grupo de niños acosadores cuentan con madres que trabajan en el comedor del plantel y al parecer tienen algún tipo de vínculo con el director de la escuela.

“La niña me dijo que ya no me iba a decir nada porque me dijeron que por chismosa me van a volver a pegar, volví a hablar con el director, ya no hablé con la mamé y el habló con la señora y a los dos o tres días hubo una kermes y ahí me la golpearon 5 niñas dentro del salón y la que lo ocasionó era ahijada del director también y me dijo que al cabo no me hacen nada porque el director es mi padrino. El 31 de enero un niño llevó unas tijeras y le dijo a mi hijo que se les iba a encajar en el ano, pero se lo dijo con palabras más altisonantes. El niño estaba cerca del salón y una compañera le avisó a la maestra que traían navajas y que iban a picar a mi hijo, la maestra intervino, pero ella dice que no pueden hacer nada porque los tienen amarrados prácticamente, el director dice que no encontró nada, cuando yo tengo una grabación donde dice que les encontró las cosas a los chamaquitos”, afirmó.

Las quejas contra el director y la supuesta desatención que pone a este tipo de casos también fueron expuestas por otro padre de familia, quien de manera anónima explicó que su hijo también ha sido golpeado en varias ocasiones por compañeros de la escuela, sin que haya una intervención efectiva de parte del director, ni del SEE, a donde han recurrido a presentar reportes.

“Este problema viene desde hace 2 años con varios niños ha pasado, el 22 de septiembre mi hijo es empujado por un compañero de la escuela, se le hace una herida en la frente, yo me entero dos horas después del accidente,. Mi hijo no recibió la más mínima atención en la escuela, yo me presentó el lunes, porque eso fue el viernes, para saber que había pasado y que actos había tomado y me comenta que eran cosas de niños y no eran los niños su responsabilidad en la escuela por eso levante una queja ante la Secretaria de Educación Pública que me firmó el Prof. Enrique Murray de recibido en la sección 30 y posteriormente pase a la SEE con el delegado de educación primeria, esto desde el 22 de septiembre y a la fecha no se ha hecho nada, me he cansado de buscar la manera, me he cansado de llamar todos los días porque el director lo único que hizo fue correrme de la escuela y que si no me gustaba me fuera a otra escuela y me llevara a mi hijo y así ha pasado con cuanto padre exige la seguridad de los menores en la escuela porque ellos van a aprender no a estar atemorizados, el martes mi hijo regreso a la casa golpeado por un compañero y a otro niño lo golpearon entre 6 u 8 niños dentro de la escuela y no hace el director y tengo la grabación donde dice que a él no lo corren, que haga lo que quiera”, explicó.

La señora López Palacios incluso presentó documentos recibidos por el SEE en donde se exponen los constantes problemas de violencia en el plantel sin que hayan surtido efecto

Cabe mencionar que en junio del año pasado Uniradio expuso denuncias de dos padres de familia de esta misma escuela que denunciaron casos similares y señalaron la existencia de la citada pandilla de “Los Apá” como se hacen llamar los mismos menores, pero debido a que cuando presentaron su situación ya habían sacado a sus hijos de la escuela, el director del plantel negó rotundamente su existencia ante este medio y ante autoridades del SEE.