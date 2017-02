Pacientes psiquiátricos con SP sin medicamentos desde hace 3 meses

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Pacientes del Instituto de Psiquiatría de BC afiliados al Seguro Popular han dejado de recibir sus medicamentos desde noviembre del año pasado debido que al parecer no se ha renovado el convenio que existe entre ambas instituciones y que incluye la dotación de las medicinas controladas, sin que a la fecha personal de ambos organismos informen sobre cuando se surtirán las recetas.

El señor Eugenio Urrieta Murillo indicó que desde hace 40 años su madre tiene un diagnóstico de bipolaridad y esquizofrenia paranoide por lo que debe de contar con medicamentos que la mantenga controlada de manera permanente, sin embargo desde finales del año pasado el Seguro Popular no les surte las recetas

“Desde el mes de noviembre a un sector de pacientes de salud mental no les abastecen el medicamento que ellos requieren, aquí tengo una recetas, donde se especifica que dice pendiente que está marginado este sector, pues nosotros hemos preguntado al director del Hospital de Psiquiatría de BC que les da consulta a todos los pacientes de salud mental, pero no nos dan respuesta, dicen que ni ellos saben cuándo va a llegar el medicamento y nos traen vuelta y vuelta”, manifestó.

Agregó que ante esta situación su familia ha tenido que pagar dos mil pesos por los medicamentos controlados de su madre, la señora Adela Murillo para lo cual no estaban preparados

“Hay medicamentos, por ejemplo el clonazepan 2 mg nos cuesta 565 pesos con 30 tabletas, aparte son otros dos que varia el precio, pero tiene un aproximado de mil 200 pesos entre las tres cajitas que mi mamá requiere de manera permanente”, detalló.

Mencionó que se ha comunicado con representantes del Seguro Popular y ahí le informaron que desde noviembre el Instituto de Psiquiatría del estado no ha renovado el convenido con este organismo, lo cual considera que es parte de la marginación que viven los pacientes con padecimientos mentales3

“Llame al 01800 la línea de Seguro Popular, me atendieron y me dijeron que nos les surten medicamento por que el convenio desde noviembre esta cancelado y que posiblemente en febrero se renueva, la situación es que los médicos que atienden a mi mamá nunca nos prepararon para que pudiéramos solventarlo solo dicen que no saben nada, pedimos que hagan conciencia las autoridades porque es un sector amplio muy marginado desde hace 40 años siempre se han olvidado de estas personas que requieren atención para sobrevivir al día”, agregó.