Policías agreden a periodista para que no grabara operativo

Foto: Jorge Galindo, La Voz de la Frontera

MEXICALI.- Elementos de la policía municipal de Mexicali agredieron a Luis Arellano Sarmiento, periodista de Uniradio y Pregonero Baja mientras realizaba la cobertura de la trifulca suscitada este día cuando se enfrentaron autoridades y manifestantes tras un nuevo intento de bloqueo en la casa Municipal.

En los hechos mencionados se logró el desalojo del inmueble, donde hubo varias detenciones entre ellas la del vocero del movimiento, quienes acusan a la policía de abuso de autoridad, esto mediante un video transmitido a través de facebook ***cuando ya los llevaban detenidos.

En cuanto a la agresión de Luis Arellano, esta fue captada a través de una fotografía de Jorge Galindo de la Voz de la Frontera, donde se evidencia a dos elementos de la policía cuando uno de ellos intenta despojar al periodista de su herramienta de trabajo (tripié y cámara), mientras que otro oficial lo jala por la espalda.

La obstrucción del ejercicio periodístico constituye un delito es por ello que en se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y se adscribe a la Oficina del Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, esto debido a que tanto Freedom House, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señalan qué México se ha convertido en un país peligroso para el ejercicio de los periodistas.

De acuerdo con la Recomendación General de la CNDH No. 17/09 es urgente necesidad de impulsar una procuración de justicia efectiva, completa e independiente, ante las agresiones que se cometen en contra del gremio periodístico. Las acciones de investigación realizadas por la autoridad, pocas o muchas según el caso, nunca serán suficientes en tanto los ataques y crímenes no se resuelvan y no se identifique y castigue a los responsables”.

****Manifestantes transmiten en vivo cuando son dirigidos ante autoridades.