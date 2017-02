Munícipe de Tijuana responde pliego petitorio de ciudadanos

Noticias Relacionadas Secretario de Seguridad sí debe comparecer ante regidores

Por: Esteban Merlo



TIJUANA.- A través de un documento, el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, respondió al pliego petitorio de ciudadanos.



En cuanto a la solicitud de destitución del secretario de Seguridad Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, por actos de represión de policías durante una manifestación en contra del gasolinazo, respondió que dicho requerimiento no es válido, pues los agentes en todo momento preservaron el orden.



"Policías municipales tomaron acciones de resguardo y defensa ante un ataque inminente de manifestantes que querían entrar a palacio municipal en un día inhábil por el aumento a la gasolina", dijo el munícipe en el papel.



En cuanto a la petición de no incrementar el pago de predial, Gastélum señaló que no existe tal alza y que puede corroborarse en el Diario Oficial del Estado del 31 de diciembre de 2016.



Sobre el tema del alumbrado público en la ciudad, el panista externó que no hubo aumento, sino un ajuste relativo al impuesto sobre el servicio mencionado.



Tras las diversas denuncias de ciudadanos por aumentos a las tarifas del transporte público en Tijuana, el alcalde enfatizó en su escrito que no está autorizado ningún incremento y que se ha multado como corresponde a 11 líneas transportistas por tal arbitrariedad.



En el mismo documento tamaño oficio, el munícipe de Tijuana mencionó que no habrá privatización del servicio de recolección de basura.



Ante la petición de la comunidad para que los servidores públicos municipales se reduzcan el salario en un 50%, respondió que el tema se turnará a Cabildo y a la comisión competente para determinar un salario justo y se pronunció a favor de eliminar aumentos salariales.



Sobre la solicitud de ningún privilegio a funcionarios públicos, así como la solicitud para que el presidente municipal de Tijuana de renuncie al fuero constitucional, respondió en el documento que "por conducta y convicción, he renunciado al uso de influencias o fueros que pudieran brindar privilegios a los malos funcionarios".