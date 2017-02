Muro ocasionará más muertes; 11 mil fallecidos desde 1990

- Aseguran que muro de Trump no detendrá la migración.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- De construirse el muro fronterizo que plantea el presidente estadounidense Donald Trump habrá más personas muertas, advirtió el fundador de Ángeles de la Frontera, Enrique Morones.



Señaló que un total de 11 mil muertes se han registrado en la frontera desde 1994 cuando el gobierno de Estados Unidos puso en marcha el operativo Guardián.



"Él quiere construir un muro desde Tijuana hasta Matamoros, ya tenemos muro en una parte de la frontera y causado 11 mil muertes ese muro, si Trump cumple con lo que va a hacer va a causar más muertes y más terror", expresó.



Afirmó que a pesar de construirse el muro Trump la migración no se detendría "los muros no paran a la gente, los muros matan a la gente, entonces, enséñeme un muro de cinco metros y yo te enseño una escalera de seis metros".



El fundador de Ángeles de la Frontera agregó que este martes visitarán el 'Panteón de los No Olvidados' ubicado en Holtville, California rumbo a Arizona, zona destinada para sepultan a los migrantes que mueren en su travesía para cumplir el sueño americano.



"Son 600 migrantes enterrados para que la gente sepa que estas muertes son reales", dijo.



Por último, manifestó este viernes se realizará una cadena humana en el Parque de la Amistad de Playas de Tijuana, como rechazo a las medidas migratorias de Donald Trump.