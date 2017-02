11 mil 110 pruebas de VIH aplicadas en el 2016

TIJUANA.- El “Comité Binacional del VIH/Sida e ITS San Diego/Tijuana” a través del trabajo realizado por las diversas organizaciones, instancias públicas y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California que lo conforman, logró durante el 2016 aplicar de manera gratuita y confidencial 11 mil 110 pruebas rápidas de detección de anticuerpos anti VIH detectando 128 personas con resultado reactivo de las cuales 107 pudieron ser vinculadas a la atención médica. Se entregaron 127 mil 442 condones masculinos, 8 mil 540 condones femeninos, 27 mil 744 sobres de lubricante a base de agua así como 91 mil 310 jeringas en programa de intercambio.

De igual manera reportaron más de 17 mil 500 personas beneficiadas con los servicios de pláticas, talleres y jornadas de prevención en el tema del VIH. La estrategia de estas organizaciones permite llegar a los grupos de mayor riesgo, allí donde las instituciones públicas hallan barreras.

En Baja California, hasta noviembre del 2016, el CENSIDA reportó 8 mil 138 casos de Sida acumulados de los cuales 6 mil 580 son hombres y Mil 558 mujeres, así mismo reportó 2 mil 410 casos notificados del VIH de los cuales 1,662 son hombres y 748 son mujeres.

En México persisten los retrasos para que las personas se vinculen al sistema de salud y reciban sus tratamientos de manera oportuna y sin discriminación. Se requiere también, para disminuir la transmisión del virus, mayor educación sexual, el fomento del uso correcto del condón y acciones sin discriminación, ni estigma para las poblaciones vulnerables.

Todas ellas, tareas a las que el Estado mexicano se ha comprometido a través de tratados, leyes, normas, programas, planes de desarrollo tanto estatales y federales, por lo que el “Comité Binacional del VIH/Sida e ITS San Diego/Tijuana” vigilará que se cumplan las acciones comprometidas en dichos planes ya que en lo programado existe el compromiso gubernamental para una atención sin discriminación y fortalecimiento de los servicios, lo cual demanda una mayor inversión en el etiquetamiento de los recursos financieros y humanos públicos a la población clave.

Con el objetivo de seguir realizando el trabajo de prevención al cual están comprometidos todos los que conforman el Comité Binacional se han realizado en el marco de la conmemoración del “Día Internacional del Condón”, jornadas de aplicación de pruebas rápidas en el modelo de Espacios Abiertos, en diferentes plazas comerciales de la Ciudad de Tijuana así como en San Ysidro California. Jornadas en las cuales las personas se han podido realizar la prueba de detección de anticuerpos anti VIH, de manera rápida, confidencial y gratuita, acompañada de consejería e insumos de prevención. De manera conjunta por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California realizó acciones en materia de prevención, información y capacitación, la Presidenta, Lic. Melba Adriana Olvera Rodríguez, impartió el 7 de marzo del 2016 la Conferencia Magistral “Derechos Humanos de las Mujeres viviendo con VIH” en el “Foro Mujer y VIH” e informa que se atendieron en la entidad durante el periodo 17 Asuntos de los cuales 4 de estos fueron gestiones y 13 quejas de personas que viven con VIH/SIDA, radicados el mayor porcentaje de los expedientes en Tijuana y Ensenada, refiriendo en dichos expedientes las calificativas de; violación al derecho a la seguridad jurídica, violación al derecho a la salud, violaciones al trato igualitario, prestación indebida del servicio y omisión de prestación del servicio médico y psicológico de urgencia.

El “Comité Binacional del VIH/Sida e ITS San Diego/Tijuana” está conformado por diversas organizaciones de San Diego y Tijuana, como lo son: AHF México A.C., Albergue Las Memorias A.C., Centro de Atención Integral a Personas Trans A.C. Centro de Servicios SER A.C., Clínica de Heridas, Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI, A. C., Diversidad Migrante A. C., Fronteras Unidas Pro Salud A.C. y Centro de Salud de San Ysidro.

El Comité Binacional tiene como objetivo mejorar los servicios del VIH, Sida e ITS en la región, informar a la comunidad sobre su problemática, promover acciones sociales y de salud en la frontera en relación al VIH/Sida y mejorar la colaboración entre grupos que trabajan en esta área especializada.