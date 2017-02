Piden a padres apoyar con sus aportaciones a escuelas públicas

Noticias Relacionadas Padres confirman la existencia de pandilla en escuela del Centro

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Planteles educativos deben recurrir a pedir aportaciones voluntarias a padres de familia debido a que desde enero no han recibido recursos para atender necesidades de sus escuelas, como ocurre en el Jardín de Niños Malinalli, según expone su directora, Patricia Veles.

Explicó que anteriormente los plateles contaban con recursos de becas Progreso, sin embargo desde el ciclo escolar anterior, las reglas cambiaron y ahora empresas asignadas por el programa PIME acudieron a los planteles educativos a levantar una diagnóstico sobre necesidades para ejercer con esto la mitad de los recursos que antes recibían de manera directa, mientras que la otra mitad, aun desconocen la forma en la que bajaran a los planteles, por tanto desde que inicio este año no han recibido el dinero que se ocupa para compras como agua, pago de alarma, papel de baño, por lo que han tenido que solicitar a los padres de familia una aportación voluntaria de 50 pesos, sin que ello implique algún tipo de sanción, en caso de que no sea pagado.

“Estamos a la espera para ver si vamos a recibir apoyo para materiales y servicios que se apoya para otras necesidades que tenemos en la escuela y siempre lo hemos comentado que aun cuando se da ese recurso es un apoyo que no resuelve todas las necesidades que tenemos en el plantel, al inicio del ciclo escolar se hace una reunión con todos los padres de familia para forman el Consejo de Participación Social donde se permite que si los padres si están de acuerdo hagan una aportación voluntaria en ningún momento esto significa que habrá un problema con quien no la pueda dar porque hay momentos como este que no hemos recibido la aportación de PIME y de donde se van a comprar materiales, agua, la alarma y esas cosas que ocupamos aquí”, añadió Patricia Veles.