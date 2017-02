EPN preocupado por connacionales en EU, pero no por repatriados: Mora

- Migrantes haitianos ocupan lugares para deportados, albergues están al tope.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- El gobierno federal se muestra preocupado por los connacionales en Estados Unidos, pero no por los repatriados, situación preocupante para los estados fronterizos, afirmó el presidente del Consejo Estatal de Protección al Migrante, Carlos Mora Álvarez.



"Vemos con enorme satisfacción y agrado el que el gobierno mexicano está tomando medidas para atender a los connacionales en el extranjero, particularmente en la Unión Americana, pero hasta el día de hoy no ha tomado una decisión, no ha tomado una ruta para apoyar a los connacionales que han sido repatriados", dijo.



Mencionó que a pesar de los datos alarmantes sobre deportaciones, los números de repatriados se han mantenido sin alteraciones, incluso han registrado bajas.



"No han aumentado, esto es indudable más allá de la magnificación de las noticias del día de ayer que llegaron 640, la verdad es que los números no han variado, han disminuido en el primer mes del año", expresó.



Recordó que más de 60 mil personas fueron repatriados el año pasado, cifra que sería similar este 2017 "un universo de 65 mil repatriaciones que no se parece en nada a las del 2009, 2010 y 2011 que eran cerca de las 200 mil repatriaciones".



El presidente del Consejo Estatal de Protección al Migrante, enfatizó que es preocupante la saturación en los albergues, sobretodo, porque en caso de llegar más deportados a Baja California no habría lugar para ellos.



"Lo que sí nos preocupa enormemente es que los albergues están sobresaturados con la presencia de migrantes extranjeros, los hermanos y hermanas haitianos ocupan hoy los espacios que tienen que destinarse para atender a los mexicanos", finalizó.