42,577 servicios de ambulancia en 2016: Cruz Roja Tijuana

- Cruz Roja Tijuana pide uso del cinturón y respetar las señales.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Un total de 42 mil 577 servicios de ambulancia fueron brindados en 2016; el 15% de ellos por accidentes viales, informó el director general de la Cruz Roja Tijuana, Alberto Quintanar.



Señaló que alrededor de 6 mil 500 terceros resultaron afectados por conductores irresponsables el año pasado.



Recordó que en enero, la Cruz Roja Tijuana registró un 4% de accidentes viales en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en áreas donde el conductor suele manejar a exceso de velocidad.



Quintanar pidió a los tijuanenses usar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, no distraerse y no manejar cansados, pues tales accidentes no sólo afectan su persona, sino a inocentes.



Por último, invitó a los automovilistas a conducir adecuadamente, tal como lo hacen cuando visitan el vecino país.



"Cuando nosotros cruzamos a Estados Unidos, respetamos todas esa indicaciones, sabemos que tienen una pena, una multa fuerte, es triste decir que en ocasiones lo necesitamos para que entendamos porque esos accidentes causan problemas a terceros", concluyó.