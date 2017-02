Tras 5 meses, siguen fugas de agua y drenaje en colonia Chula Vista

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos de la colonia Chula Vista se quejan de constantes fugas de aguas limpias, y negras desde hace cinco meses sin que trabajadores de la CESPT logren ponerles fin.

Rodolfo quien vive en la esquina de la calle “C” y Chula Vista explica que por meses han llamado a la CESPT para que atienda el problemas de aguas negras que a diario pasan por su casa, y mantienen apestoso el lugar, sin que haya servido de algo.

"El problema que tenemos es el agua que baja de acá arriba, no sé si da cuenta afuera que tiene como 5 o 6 meses bajando el agua y se les llama y llama a que vengan a revisar es la fuga de aguas negras y la peste que siempre está aquí y se les habla a todas partes, pero nunca vienen a arreglar, dicen que la fuga está arriba, si viene CESPT, pero no hacen nada", indicó.

Sin embargo, donde inicia la calle C, uno de los residentes del lugar, Nolberto explica que la fuga tiene un mes, aunque en esta ocasión es de agua limpia.

"Tiene un mes o medio, según me dicen vienen de los tubos que están enlazados al cerro, no es drenaje, cuando llueve quedan residuos, pero quizá es de tuberías antiguas que estaña viertas, no es agua negra, sino limpia, han venido los de CESPTO han checado y para arriba donde está la casa abandonada y cierran, checan, pero no han encontrado", subrayó.

Lo cierto es que en la esquina de esta vía con la Chula Vista el olor es de putrefacción y donde se observa que nace la fuga aparenta ser agua potable que sigue derramándose.