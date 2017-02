Negocio de la colonia Planetario abandona carros y bloquea vialidad

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos de la colonia Planetario se quejan de un taller de hojalatería, que ha dejado carros en estado de abandono a los costados de la calle Plutón ocasionando complicaciones en el tráfico pues solo dejan un carril libre.

Lo anterior fue confirmado luego de que llegara a Uniradio una denuncia anónima en la que se exponía la problemática que se registra en esta vialidad, donde a decir de algunos vecinos se complica principalmente en horas pico debido a que paso de camiones de unas fábricas que se encuentran en la zona,

"No es justo que tenga invadido ahí todo de carros y que nosotros batallemos para cruzar, tiene más de 35 años ahí usando la vía pública y ahorita está pintado en rojo, los letreros y no le importa, tiene carros viejos de 20 años ahí, como le hacemos para que vaya el ayuntamiento y quite esos carros viejos para que podamos cruzar", señaló una vecina anónima.

El señor Julio Walter quien es automovilista que reside en la zona confirmó la situación.

"Tremendos, desgraciadamente toda esta línea siempre está ocupada y como son carros abandonados que pertenecen al taller que está ahí, es un problema para todos los que cruzamos aquí continuamente y el problema es a toda hora, porque más tarde hay más vehículos y está cerrado, no respetan la franja roja", indicó.