No sólo no limpian pluviales, sino que los llenan de arena

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Pese a los trabajos de limpieza que realiza el ayuntamiento en desarenadores ubicados a un costado del bulevar Cuauhtémoc, vecinos de la colonia Planetario señalaron a una empresa que ha acarreado arena a un costado de la canalización del pluvial, con la finalidad de que sus desechos sean arrastrados por las lluvias.

Mientras este jueves trabajadores municipales continuaran realizaron labores de limpia en el desarenador que se encuentra en la colonia Herrera Sur para generar condiciones de embalse en la zona y con ello, enfrentar las lluvias pronosticadas para este viernes, sábado y parte del domingo, residentes de la calle Saturno vecinos de la colonia Planetario ubicados a unos 100 metros de la zona en la que estaban trabajando denunciaron que las labores de limpieza servirán de poco, pues una vez que pasaron las lluvias una empresa asentada entre el margen de la canalización pluvial y el bulevar Cuauhtémoc ha dejado arena, escombros y basura en el bordo de la obra para que las lluvias las arrastren hasta el desarenador.

"Esa tierra y la basura que tienen ahí arriba se va a bajar y no va a servir de nada que hayan limpiado el desarenador, esa tierra la acaban de poner no estaba ahí, fueron los dueños del terreno, ellos tienen dompes y la ponen casi a la orilla porque saben que con el agua se va a ir y será problema del municipio que tiene que venir a limpiar, no la ponían antes porque estaba una barda, pero cuando hicieron la obra de CESPT rompieron y siempre están poniendo ahí basura", señaló el vecino, Hernán Gutiérrez.