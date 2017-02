VIDEO: Advierten de 'mini gasolinazos' a partir del sábado

- SHCP busca ocultar a los mexicanos incrementos en los precios de las gasolinas.



TIJUANA.- Ahora ya no serán 'gasolinazos', sino 'mini gasolinazos' a partir del sábado 18 de febrero, con el afán de ocultar a los mexicanos incrementos en los precios de las gasolinas, advirtió el senador del PRD, Mario Delgado Carrillo.



"Vamos a pasar de los 'gasolinazos' a los 'mini gasolinazos' todos los días para que la gente ya no se dé cuenta van a subirle de poquito en poquito todos los días y según ellos tratar de aplacar a la sociedad que está tan indignada", afirmó.



Durante entrevista en UT Noticias AM, explicó que la medida atiende a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cambiará la estrategia el sábado y modificará los costos de los combustibles diariamente.



"Lo que están haciendo es cambiar la estrategia porque a partir del sábado Hacienda puede cambiar el precio todos los días, entonces, lo que está pasando es que están cambiando la estrategia", sostuvo.



A continuación la entrevista íntegra realizada en UT Noticias AM: