Realizan muro humano en protesta por políticas migratorias de EU

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Activistas, migrantes, intelectuales, políticos y personas en general de todas las edades, formaron un 'muro' humano en paralelo de la malla divisoria entre México y Estados Unidos en la frontera de esta ciudad.



Con la finalidad de protestar por las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de deportar a migrantes ilegales de Estados Unidos y construir un muro entre ambos países, se tomaron de las manos enviando un mensaje de unidad a los connacionales que viven actualmente con temor de ser deportados a sus países de origen.



Sin importar las inclemencias del clima, los participantes entonaron el Himno Nacional Mexicano, el "cielito lindo" y otras canciones mexicanas, además de portar pancartas y gritar en el sentido de que ningún ser humano es ilegal.



La presidenta de la Fundación Monumento Nacional de los Migrantes, Laura Díaz y una de las organizadoras de este movimiento realizado en otros puntos de la frontera norte de México, externó que no solamente la intención es mandar el mensaje de que "no sean los actos de odio y racismo que han mostrado algunas personas, y algunas órdenes ejecutivas que ha dado Trump y han violado los derechos humanos de tantas personas que están recibiendo en los Estados Unidos, es más que nada por eso, para que haya un mensaje de paz.



Por su parte el dramaturgo, Ignacio Flores de la Lama, quien también se sumó al movimiento al condenar que es fundamental primer hacer conciencia, y posteriormente hace equipo.



"Hay un punto donde nadie debe quedarse callado ni al margen, cuando las cosas llegan al límite al que están llegando y con la posibilidad de que todavía se pongan peor, me parece que la política de migración de Donald Trump puede ser catastrófica, entonces me parece que lo menos que podemos hacer es primero es identificar de que va, tratar de entender el fenómeno y luego hacer un frente común, hacer un colectivo que alce la voz", propuso.

Por otro lado la senadora por el PRD, Luz María Beristain Navarrete, destacó que los senadores y diputados federales han destinado una importante cantidad de recursos económicos para empoderar, y reforzar a la red de consulados de México en Estados Unidos, ante la necesidad de brindar una atención las 242 horas del día.

"Sobre el movimiento realizado esta tarde, externó que tendrá una mayor fuerza junto con otros, ya que a la larga el pueblo es mucho más fuerte que un gobernante en turno, finalmente los gobernantes tienen una periodicidad, tienen una vigencia y caduca", concluyó.

Al final, los asistentes entonaron el "cielito lindo" y al hacerse presente la lluvia se retiraron.