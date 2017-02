20% de las estaciones del SITT han sido vandalizadas

- Gastos de reparación ascienden a un millón de pesos.

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Desde que empezó a operar el Sistema Integral de Transporte Tijuana (SITT) estas no han dejado de ser atacadas, han roto cristales y han robado hasta parte de los baños, ello porque no están funcionando al 100% y porque no hay suficiente vigilancia sobre estas.

El director del SITT, Fausto Armenta, dio a conocer que son de 12 a 15 estaciones lo que en porcentaje significa el 20%, y económicamente son más de un millón de pesos de gastos.

Dicha problemática comenzó por protesta de los transportistas en contra del SITT, antes de que comenzara el proyecto.

Esto promovió que la anterior administración estableciera vigilancia permanente en las estaciones, porque las agresiones fueron constantes.

En el cambio de gobierno aparentemente cesaron las agresiones, pero también, dejaron de implementar vigilancia.