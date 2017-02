Mark Serrano ya llegó a Tijuana

TIJUANA.- Mark Serrano estará de vuelta para una temporada más con los Toros de Tijuana, así lo dio a conocer Óscar Romero, gerente deportivo del conjunto campeón de la Zona Norte.

“Muy contentó cuando el equipo se puso en contacto conmigo y me firmaron una vez más; dejamos asuntos sin terminar el año pasado al quedarnos tan cerca del campeonato; estoy muy emocionado y esperando que inicie la pretemporada ya con todo el equipo completo”, comentó al término de la práctica ligera en el estadio Gasmart.

El californiano reportó y se unió al grupo de peloteros que trabajan desde el martes en trabajo voluntario, con la supervisión de los entrenadores Trinidad Robles, Roberto Espinoza, Miguel Ángel López, Luis Carlos Rivera, Guillermo Armenta y los preparadores físicos Alfredo Sulvarán, Víctor Durán y Roberto García.

“Llegue temprano porque quiero mejorar y afinar mi repertorio para mejorar lo hecho la temporada pasada; sé que no estaba obligado a reportar temprano, pero decidí legar temprano para estar listo para pretemporada y la temporada”, agregó.

Serrano debutó en el 2016 con Toros de Tijuana, haciendo su presentación en la Liga Mexicana de Beisbol al participar en veinte juegos,19 de ellos como relevista, para terminar con marca de 1-0 con efectividad de 2.81 en 32 entradas lanadas, con 26 ponches y ocho bases por bolas.

“Tenemos un objetivo y misión este año, obvio que queremos ganar el Norte, pero queremos también toda la liga este año”, mencionó.

El diestro en la lomita fue utilizado como relevo intermedio, sin embargo, registró una apertura el 30 de junio, en la que fue sin decisión tras cuatro entradas en blanco de cuatro imparables, contra Tigres de Quintana Roo, en el estadio Beto Ávila.

“Ahora me están dando la opción para abrir, relevar o ambas; honestamente yo estoy dispuesto a hacer lo que el equipo necesite para ganar; a mí no me interesa, mientras el equipo gane y avance a playoffs; yo estoy contento de estar aquí”, explicó.

Egresado de la Universidad Oral Roberts, Serrano fue tomado por Rojos de Cincinnati en el draft del 2009, organización con la que jugó en su sistema de Ligas Menores, hasta pasar a Diamantes de Arizona. Alcanzó el nivel de Triple A en ambos clubs.

“Con Toros fue un temporada muy divertida con un equipo muy unido y divertido; jugar en casa era emocionante con la música, la afición y todos en el dugout nos volvíamos locos, eso es lo que más recuerdo del 2016, que el equipo era muy unido y ahora en 2017 estaremos todavía más juntos”, recordó.

Por último, Serrano se dijo muy complacido por la decisión que emitió MiLB en el sentido que jugadores méxico-americanos podrán integrarse sin límites a los rosters de cada uno de los 16 equipos de la Liga Mexicana de Beisbol.

“Que bueno que MiLB tomó cartas en el asunto y resolvió que no hay límite de “pochos”, eso hace a la liga mejor; los jugadores nacidos en México subirán su nivel porque la competencia es mejor y los aficionados en México quieren ver a mejores jugadores; para ser honesto, quienes tuvieron a jugadores “pochos” fueron los más competitivos; el año pasado los Diablos no quisieron a ninguno y no fueron a playoffs”, concluyó.