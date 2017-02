Mandan mensajes a Donald Trump en garita de San Ysidro

Por: Alberto López

TIJUANA.- Jóvenes universitarios se sumaron al movimiento #UnasHorasPorMéxico, por ello, con dos letreros decidieron enviarle algunos mensajes desde el cruce fronterizo de San Ysidro al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Tiene que ver con el sentimiento de lo que somos, somos dos naciones, dos vecindades y en ese sentido hay presidentes que han tenido excelente vecindad para con México y hoy nos toca un presidente que nos agrede, bueno hay que recordarle aquel presidente fundador lo que dijo sobre la relación entre dos países”, dijo el dirigente del movimiento, Carlos Barboza.

Una de las frases que se alcanzaba a leer desde un puente peatonal que se ubica antes del cruce fronterizo más transitado del mundo, era del expresidente George Washington y se leía: “Cultiva La Paz Y La Armonía Con Todas Las Naciones”.

“Nosotros invocamos un movimiento cívico y respetuoso, no queremos faltas de respeto porque somos una sociedad ya cívica, somos una sociedad civilizada, no buscamos enfrentamientos, no buscamos conflictos con otras personas, no buscamos insultar a nuestros familiares, amigos que viven en el otro lado”, expresó el estudiante de Derecho de la UABC, Daniel Guzmán

Uno de los temas que ha generado gran polémica con la llegada de Donald Trump es su compromiso de campaña y es la construcción de un nuevo muro fronterizo, es por eso que entre los propios estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Baja California decidieron crear la frase que dice: “La Grandeza No Se Mide Por La Altura De Sus Muros, Sino Por La Solidaridad De Su Gente”.

“No queremos generar más odio entre compatriotas, porque tanto hay mexicano aquí, como hay mexicano allá, entonces lo que necesitamos es unirnos, como dice la frase del compañero Erick, necesitamos demostrar que América es solidaria, no que somos países divididos, es un momento en el que más necesitamos estar juntos, tenemos un adversario muy grande, que tiene políticas muy radicales”, indicó Daniel Guzmán.

Los letreros podían ser vistos tanto por peatones como automovilistas que pretendían cruzar la frontera a Estados Unidos, estaban ilustrados, uno con la bandera de Estados Unidos y la fotografía del propio Washington, y el de la frase creada por los estudiantes con la bandera mexicana.