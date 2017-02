BC, el estado por donde más deportaciones realiza EU

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- La mayoría de las deportaciones que ha realizado Estados Unidos en este 2017 se han registrado por la frontera con Baja California, confirmó el Instituto Nacional de Migración (INM),quien maneja en números cerrados la cifra de seis mil connacionales regresados a México.

La tendencia de las deportaciones a México se ha mantenido comparado con enero y febrero del 2016 cuyo reporte oficial fue 20 mil 822 migrantes, mientras que hasta el 12 de febrero del presente año 18 mil 696 personas han sido repatriadas a territorio nacional, cifra que sigue sumando conforme pasan los días.

El propio delegado del INM en Baja California, que aunque la cifra ha sido similar a la del 2016, especificó que esto no quería decir que la situación pueda mantenerse el resto del año, por lo que pidió no adelantarse al tema.

“Esto no es algo por lo que yo quisiera cantar victoria, no sabemos que esta va a ser una tendencia sostenida, pero sabemos que esa es la situación actual, entonces en ese sentido estamos viendo la posibilidad, estamos haciendo todo lo posible porque ésta situación continúe de esta forma, si el gobierno de Estados Unidos decide incrementar sus capacidades, bueno, seguramente tendrá un impacto, creemos que éste no será un impacto inmediato”, indicó el delegado del INM.