"No me preocupa el fuero": diputada panista

-"A mí en lo particular no me preocupa el fuero yo no necesito fuero", asegura



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- A la diputada del Partido Acción Nacional, Alfa Peñaloza no le preocupa el tema de la eliminación del fuero constitucional porque dice conducirse como una buena persona.



"A mí en lo particular no me preocupa el fuero", expresó.



La legisladora consideró que la eliminación del fuero debe iniciar en el Senado, pasar por los diputados federales, munícipes y luego con los legisladores locales.



Confió que de acabarse el fuero constitucional no habría ciudadanos "ni de primera ni de segunda".