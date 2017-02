Regidor pide que malos funcionarios 'busquen otra cosa'

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Todo aquel funcionario que no atienda las necesidades de la comunidad es mejor que "busquen otra cosa", consideró el regidor Luis Pérez Saucedo, pues "la ciudadanía es quien merece nuestra atención, puesto que el pueblo es el que paga nuestros salarios".



El regidor enfatizó que los servidores públicos están en los cargos para servir a la gente y no deben confundir el plano personal con sus obligaciones "de ahí que tenemos que tener siempre la actitud de servicio".



Recomendó a los funcionarios no confundirse porque trabajan en el gobierno y como tal "nosotros estamos para servir a la gente".