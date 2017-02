Aduaneras e importadoras, afectadas por atrasos en obras de Otay

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Empresas aduaneras, de importación, transportistas y maquiladoras son de las más afectadas por la construcción del puente de Otay debido al cierre de calles desde hace casi un año en que empezó esta magna obra, lo cual les ha generado grandes pérdidas que aun no cuantifican.

El director de operaciones de la Agencia Aduanal Rodríguez, Rafael Rodríguez, mencionó que todo el sector vinculado a la transportación e importación se ve afectado por las obras que se realizan en la zona del aeropuerto.

“Otay tienes otros problemas, otros focos, donde verdaderamente el tráfico causa un caos que es la salida de la aduana, pero en este punto veíamos que no era un problema, pero bueno, cualquier obra es beneficia, pero los tiempos se han extendido bastante y la afectación básicamente en el giro del comercio exterior de esta zona es que todas las unidades que van a cruzar las mercancías y camiones tienen que llegar a las diferentes agencias aduanales por la documentación correspondiente y tener esta construcción aquí nos pega y nos pega a las agencias aduanales, a las transportistas que se dedican a llevar los bienes de importación como exportación y los tiempos ha sido un factor, muchas veces los camiones tienen que quedarse hasta el día siguiente, los choferes tienen que entrar antes y eso se traduce en dinero y todos los que estamos en el rubro del servicio se lo transferimos a los clientes y eso al final todos los que estamos en el rubro del servicio y eso llega al consumidor final”, manifestó.

A nombre de otra de las empresas asentadas en la calle de Fray Junípero Serra que se encuentra parcialmente cerrada a la circulación, Jorge Vázquez, del Grupo Construcciones y Servicios explicó que en febrero abrieron una sucursal en esta zona con una amplia expectativa de crecimiento que no se ha cumplido en todo en 2016 debido a estas obras.

“La empresa retomó la sucursal de Tijuana con una estrategia del 2016 de crecimiento, cuando nos cambiamos para acá veíamos un potencial fuerte y estimábamos un crecimiento del 20 ó 30% y no lo tuvo, el tráfico a lo que le estábamos apostando en ventas al público no ha tenido ese auge, teníamos estimado un crecimiento del 30%, pero no ha sido del 5%, aunado a la inseguridad, no ha habido el flujo que creíamos”, expresó.

Aunado a esto, las calles aledañas a estas obras que se han convertido en vías alternas de circulación como Francisco Eusebio Kino Norte y la Eusebio Gálvez se encuentran con severos encharcamientos ocasionados desde las lluvias del pasado viernes que dificultan el tránsito aun más.

“Siempre se han tenido, pero se hacían reparaciones una vez al año o las pocas que se han hecho en estos largos meses han sido pocas y no duran, tenemos calles que ahora son alternas para sacarle la vuelta a este problema, pues una reparación si antes duraba 6 meses, ahora una reparación no dura 6 semanas por el gran tráfico que hay en estas calles que de por si están deterioradas”, dijo el director de operaciones de la Agencia Aduanal Rodríguez.