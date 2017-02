Sigue impune luego de atropellar y matar a trabajador

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Familiares de un trabajador de maquila atropellado en diciembre del año pasado piden justicia a la PGJE y al Seguro Social, pues a casi dos meses del accidente se niegan a proceder contra la automovilista que aparentemente ha manipulado a las autoridades para quedar impune de lo que consideran fue un homicidio.

Agustín Jaime Cisneros de 59 años se dirigía el pasado 20 de diciembre a las 5:30 am a una de las maquiladoras de Otay, donde trabajaba, siempre se iba caminando, pues le quedaba a poco más de dos cuadras de su casa, pero a unos metros antes de llegar, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz una camioneta lo embistió.

Desde ese momento su familia se ha enfrentado a la burocracia y al Nuevo Sistema de Justicia Penal en el cual ahora se amparan, aparentemente, los ministerios públicos para no proceder en contra de Francisca “N” una enfermera del Seguro Social que al parecer por evadir los baches de la vialidad no se percató del peatón, como lo expone su hijo Marco Antonio Díaz Cisneros, quien hoy pide a autoridades de la PGJE que revisen este expediente, pues al parecer han deslindando de la culpa a la conductora.

“Se está llevando el proceso prácticamente con otro licenciado porque al primero le dictaminaron en el MP que no hay delito que perseguir porque las leyes han cambiado y atropellar a una personas ya no es delito, entonces para nosotros no es justo, sabemos que la persona viene conduciendo a alta velocidad por la vía de estacionamiento y acotamiento, rebasando límites de velocidad y a mi padre lo agarra prácticamente arriaba de la banqueta.

Sin embargo, aunado a esta situación la familia se enfrenta con una serie de manejos aparentemente irregulares en el Seguro Social desde el momento en que levantaron al señor Cisneros del lugar del accidente.

“Nos dicen que lo pasaron a la 36, de ahí lo movieron a la clínica 20 y nos dice ahí el doctor que él ya iba sin vida desde el accidente, aquí hay manipulación porque si mi padre ya estaba muerto en el atropellamiento no tenían porque levantarlo, ni llevarlo a la 36, ni a la 20 cuando documentos del expediente dicen que lo llevaron a la Clínica 1 y lo manejaron por lesiones.

Margarita Díaz Cuevas, viuda del señor Cisneros explicó que desde hace dos meses el Seguro Social sólo le ha dado 4 mil 500 pesos para gastos funerarios.

“Cuando fui a cotizar semanas que me mandaron me dijeron que él había renunciado voluntariamente después de que el falleció, me dicen que si su esposo renunció por renuncia voluntaria el 25, les dije a caray que después de muerto iba a renunciar por su voluntad, vine, arreglar ese problema y me dijeron que no era cierto, pero ya cuánto tenemos y no veo nada de respuesta ni en el MP, ni el IMSS, y en la empresa también está detenido el finiquito y me dijeron que tengo que esperarme a 4 a 5 meses para que lo liberen”, indicó.

La madre del trabajador, Francisca Cisneros sólo pide justicia

“Quiero justicia que le hagan justicia a mi hijo y no me lo dejen abandonado como lo han hecho siempre, que nos traigan vuelta y vuelta y no es justo”, dijo.