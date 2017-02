Otay-Centenario está secuestrado por maleantes y no nos pelan: vecinos

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- Residentes de la delegación Otay-Centenario denuncian el nulo apoyo de la Policía Municipal en cuestión de delincuencia, dicen que los robos suceden a plena luz del día.

La presidenta del Comité Ciudadano de la demarcación, Wendy López, explicó que las condiciones de inseguridad que enfrentan actualmente son extremas, sobre todo en las colonias Las Torres parte baja, 10 de Mayo, Insurgentes y Granjas División del Norte.

“Las colonias están secuestradas por los malandros, en la colonia Insurgentes, alrededor de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, la telesecundaria, el centro de salud y el DIF, ya no se puede caminar”, manifestó.

Indicó que aunque el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, visitó el área durante los Foros de Participación Ciudadana la semana anterior y dio órdenes a los mandos de la zona para solucionar este tema, el jefe de distrito ha hecho caso omiso a la situación.

“El jefe de distrito, 043 Chávez, no hace nada, hemos ido a buscarlo líderes sociales y nunca está, igual el de prevención del delito y el director de la Policía Municipal”, declaró.

Dijo que lo que más preocupa son las personas y el robo de autos que sucede a plena luz del día, comentando el residente caso de una mujer a quien se le quedó el auto en el bulevar 2000, “ fue debajo de la colonia Las Torres parte baja, con un chiflido llegaron como 10 maleantes y asaltaron a la mucha, que no podía salir del auto, si no hubieran pasado unas personas, no la habría contado”.

La presidenta del comité declaró que la gente ya está harta, incluso el sacerdote de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, a quien a todas horas le roban, ha tenido que poner cable eléctrico en las bardas en un intento por protegerse.