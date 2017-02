Pleito fue entre taxistas libres y Uber's, dicen amarillos

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- El pleito fue entre taxis libres y Uber’s, declaró el secretario del interior del Sindicato de Taxis Económicos de Baja California, representante de Taxis Amarillos, Jesús Reynoso.

“Yo no presencié el problema porque me encontraba en la Dirección de Vialidad y Transporte, un compañero me habló y me dijo que en el sitio Viva Tijuana se estaban juntando alrededor de 30 personas de Uber. Después me hablaron que había una trifulca pero no con los taxis amarillos sino con los taxis libres que están a un costado de la farmacia Milenio”, declaró.

Sin embargo, denunció, se llevaron como a 5 compañeros que no tenían nada que ver y posteriormente los soltaron porque no tenían ninguna culpa.

Reynoso especificó que en este momento hay cuatro detenidos en el Ministerio Público, dos de Uber y dos de taxis libres, además de un compañero que permanece turnado por daños en propiedad ajena, ya que le quebraron el vidrio de enfrente y el de una ventanilla mientras pasaba por ahí.

Cuando se le cuestionó sobre el decir de que la Policía Municipal los protege, respondió “es mentira que nos estuvo protegiendo porque el problema no era con nosotros. Pero como dice el dicho ‘crea fama y échate a dormir’, ya de todos nos van a echar la culpa”

Sobre el turista que fue golpeado la noche de ayer por creer que era trabajador de Uber, dijo que él no estaba en la zona por lo que no puede afirmar nada, recalcando que ahora los culpan sobre cualquier cosa que pasa.

Agregó, “sin embargo quiero hacer hincapié en que los compañeros de taxis libres tienen razón, porque les están pirateando el pasaje, nosotros no estamos en contra de que haya otra modalidad pero que se regularice”.

Y sustentó esto en el artículo 218 del Reglamento de Transporte Público de Tijuana “no debe de haber otro sitio a menos de 80 metros”, porque, explicó, se considera competencia desleal y ruinosa.