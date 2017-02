Taxis amarillos se deslindan de ataque a sandieguino

Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Luego que un comerciante sandieguino denunciara en redes sociales que fue golpeado por varios taxistas amarillos porque lo confundieron con un chofer de Uber, el secretario del Sindicato de Taxis Económicos de Baja California, Jesús Reynoso se deslindó de la agresión.



"No no no de ninguna manera, yo no estaba en la zona ni puedo afirmar, pero la verdad es que ya que cualquier cosa que pasa nos echan la culpa", expresó.



El representante de los taxis amarillos consideró que los taxistas libres tienen razón en inconformarse con los choferes de unidades Uber "quiero hacer hincapié de que pues los compañeros de taxis libres pues si tienen razón que sí les están pirateando el pasaje".



"Dicen que son los amarillos, no es cierto, los amarillos no intervenimos en nada de eso", agregó.



Por último, el transportista mencionó que los taxistas amarillos no están en contra de otras modalidades "más sin embargo que se regularicen".