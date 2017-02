Chofer de Uber denuncia que no han procedido contra sus agresores

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Mientras que choferes de Uber agredidos por taxistas amarillos continúa en el proceso que se sigue en la Procuraduría General de Justicia debido a la gresca que se registró el pasado miércoles en la Garita de San Ysidro, otro de sus compañeros permanece detenido en espera de cumplir las 48 horas para que se determine su situación.

Miguel Ángel Ochoa, quien fuera atacado por una “horda” de taxistas amarillos cuando recogía un pasajero en el Puente Frontera, explica que aun no se define si se procederá contra los taxistas que lo agredieron.

“Hasta el momento por el motivo que nos entramos aquí es porque vamos a declarar en contra de los que están detenidos, a ver que dicen los jueces. Yo fui uno de los afectados y en las redes sociales se estuvo murmurando que yo había comenzado la riña, que portaba un arma blanca, lo cual no es cierto, sino que al estar en la línea fui agredido por los compañeros de los taxistas amarillos. Hay un compañero de nosotros detenidos, pero se están esperando las 48 horas para que la dueña del taxi amarillo se presente y haga los cargos contra él, entonces tenemos que esperar a ver qué solución nos van a dar, lo único que queremos es hacer las cosas en base a la ley”, agregó.

Asimismo, el señor Víctor Hugo dijo a Uniradio que diariamente acude a la línea a dejar a su hijo, pero debido al temor que tiene de ser agredido por los taxistas amarillos y que lo confundan con una chofer de Uber, ha optado por dejarlo metros más atrás a riesgo de que sufra algún asalto.

“Desgraciadamente esto ya se fue más allá de dos concesiones porque yo como ciudadano tengo que llevar a mi hijo a la línea y recoger familiares y hasta temor me da yo como ciudadano que no tengo nada que ver con ninguna concesión, me da miedo llegar porque me van a confundir porque traigo un carrito ahí más o menos, no del año, pero si limpiecito y que estos individuos me confundan y me golpeen, hay personas que vamos a dejar nuestros familiares y los dejamos a dos cuadras, nos nos podemos acercar arriesgándolos a que los asaltes, hay peligro”, comentó.

La señora Martha dijo a Uniradio que fue usuaria de los taxistas amarillos, pero dejo de utilizarlos por los abusos que cometían al cobrar.

“A uno le cobran bastante a mí no me volvieron a dar ganas de tomar uno, me quería cobrar uno 200 pesos de la línea a la plaza San Jorge y dije no, eso es un robo y lo malo es que ya nos habíamos subido, pero se enojó tanto que nos dejó por la Plaza Río y nos cobró 100 pesos”, añadió.