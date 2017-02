No se votará aumento al transporte en Tijuana; falta más análisis

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Mientras la mayoría de la ciudadanía sigue pagando tarifas no autorizadas, que van desde los 13 pesos hasta los 19, los regidores confirmaron que no se votará ningún incremento hasta no tener un estudio más profundo.

El Colegio de Economistas propuso a la Comisión de Vialidad y Transporte, que si suben la tarifa, esta sea de 1.30 a 1.80 pesos adicional a los 12 pesos que formalmente podrían cobrar, pero consideraron que este debe ampliarse más, antes de tomar una decisión.

Dicha espera es para que no haya afectaciones a la ciudadanía, lo cual estiman tarde otras 60 días, comentó el presidente de la Comisión, Arnulfo Guerrero.

Por su parte el presidente del Grupo de expertos, Domingo Ramos, dijo ello fue con base a datos generales de la flotilla de taxis y camiones, de la inflación en la ciudad, del aumento de costo de insumos, de la gasolina y del salario mínimo.

Asimismo pidió a los ediles que se realice un estudio más profundo porque afecta que algunas vialidades donde pasa el transporte están llenas de baches, también que las unidades viejas son más costosas y la distancia que se recorre es distinta.

Dicha relevancia del nuevo análisis es porque el camión o taxi viejo, sobre todo, las que se ven deterioradas, gasta 53% de lo que ganan en gasolina, a diferencia de las nuevas unidades, que su gasto fluctúa arriba del 30% de lo que obtienen.