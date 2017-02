Padres se niegan a liberar escuela; exigen regularizar a maestros

Noticias Relacionadas Piden a padres apoyar con sus aportaciones a escuelas públicas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Padres de familia se niegan a liberar la escuela primaria del fraccionamiento Los Valles, en tanto el Sistema Educativo Estatal asegura que a mediados de marzo se regularizará la situación de los maestros interinos.

Linda López, una de las integrantes de la mesa directiva de la Escuela Primaria Valles de Baja California indicó que están a la espera de que este miércoles se regularicen los pagos para determinar si liberan la escuela, ya que de 19 grupos, 11 tienen maestros interinos que no quieren dar clases por no haber recibido sus pagos.

“El plantel no está dando clases porque los papás decidimos cerrarlo en su totalidad. El pliego petitorio que estamos pidiendo es que se extiendan las propuestas sindicales de todos los maestros interinos firmadas, selladas de recibido en SEE y capturadas, aquí el problema es que ya son dos meses y cómo es posible que no tengan esas propuestas, el sindicato no las ha entregado, ayer nos vinimos con esas propuestas, pero no están capturadas en sistema, los maestros siguen sin aparecer, tienen 72 horas para aparecer, nos siguen diciendo que abramos la escuela para niños basificados y los papás no queremos porque ya la educación es para todos los niños”, manifestó.

En este sentido, destacó que hasta el momento autoridades y representantes sindicales han caído en contradicciones, por lo que sienten que después de dos meses sin clases, sus hijos ya han perdido el ciclo escolar.

“Aquí hay un gran problema porque las autoridades se acercan, va sindicato, el SEE no juntos, por separados y cada una de las partes dicen cosas diferentes y cuando queremos confrontar se echan la bolita, que la culpa es del sindicato, del SEE, que de los maestros porque no metieron sus papeles a tiempo. Las propuestas sindicales nos ampara a nosotros que se va a cumplir el ciclo escolar de enero a julio, pero enero y febrero ya no lo tuvieron”, explicó.

A este respecto, el delegado del Sistema Educativo Estatal en Tijuana, Adrián Flores Ledesma destacó que a mediados de marzo quedará solucionado el problema de pago de los interinos de este plantel que ya es el único que permanece cerrado en la zona de los fraccionamientos asentados en el bulevar 2000 debido a la negativa de los padres a liberarlo.

“Ayer se presentó al nuevo secretario de Educación y ya le comunicamos de manera personal la urgencia que podamos cumplir con esos adeudos que quedaron pendientes de agosto a diciembre, tentativamente estamos esperando una fecha, nos dicen que pudieran ser el 15 de marzo que pudiera ser este pago, pero no tengo la certeza porque no nos lo han dado de manera oficial”, dijo.

Finalmente, rechazó que por dos meses sin clases en este plantel aun se pueda considerar perdido el ciclo escolar.

“Hay un compromiso con los docentes y tendríamos que hacer una adecuación al calendario en estas escuelas en lo particular y lo que menos queremos es que haya una afectación de este tipo, que estén consientes los padres porque ha sido decisión de ellos de mantenerla cerradas porque no ha sido falta de maestros, ellos se están presentando en algunas escuelas afuera, particularmente la de Valle y esperamos que ellos entiendan que requerimos que los niños regresen a clases, pero te comento ese riesgo no lo hay”, añadió.