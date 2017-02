Fugas de la Cespt, causantes de deslave en Camino Verde: vecinos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Mientras vecinos afectados por los deslaves en Camino Verde esperan que el municipio los apoye con una reubicación, consideran que las fugas de CESPT no atendidas son las causantes de las pérdidas de sus viviendas.

Martín de la Rosa Santiago es un vecino de la calle Platón esquina con Demócrito y a un mes de que iniciaron las afectaciones en su casa hoy su vivienda está al borde del colapso, la ayuda no llega y no descarta la responsabilidad de CESPT en todas estas afectaciones.

“Para donde desviaron el agua del drenaje, a los lados, ¡porque no la dejan correr como estaba, son listos, metieron cámara y yo estaba ahí en ese momento y si habían fugas en la tubería, ahora hay como una semana del otro lado de la calle descubrieron un tubo que dice el dueño de la casa que estaba al frente que tiene más de dos años reportándolo y se dio cuenta porque tenía como salitre la banqueta, la orilla de la calle, todo el tiempo, era un tubo así de grueso, cuánta agua no se iba ahí en 2 años, no pudo ablandar todo esto para acá, dicen que la tierra esta mala, usted está viendo que se están yendo las casas, se están yendo pero para abajo, pudo haber sido la humedad se bajan las casas, se cuartean y es el problema que estamos pasando porque si fuera de la tierra ya se hubieran ido. Ahorita andamos luchando viendo a Juan, Pedro y viendo a ver quién nos echa la mano, porque el presidente vino, que el que tuviera la culpa iba a pagar, pero hasta ahí, aquí andamos, venimos a limpiar porque da tristeza despertar en otro lugar que no es tuyo, se siente feísimo en las mañanas con tu familia”, expresó.

Caritina García otra de las afectadas en la calle Demócrito indicó que están a la espera de que la CESPT realice un estudio para determinar si tuvieron alguna responsabilidad en las afectaciones a las casi 90 viviendas de esta zona.

“Nosotros creemos que es deslizamiento de drenaje en la calle principal, pero estamos esperando el estudio que espero nos hagan y ya llevamos un mes y no vemos claro las cosas, no tenemos ayuda de nada todavía”, dijo.

María Félix Marcelo dice que está viviendo bajo un árbol y aun están esperando el cumplimiento de la promesa del presidente municipal de regresar a ofrecerles una solución, pues ya no tienen casa desde hace un mes.

“Si hubiera sido un asentamiento de tierra se hubieran ido todas las casas al momento, pero mi casa fue la primera que se fue, la del otro vecino, pero hay casas que todavía están de píe y pienso que algo tiene que ver la CESPT en esto, de que hay fugas de agua las hay, hay videos que tome ayer donde sale el agua que anduvo jalando la máquina, sacaron lodo de abajo, ahí siempre ha habido fugas que dicen los vecinos que siempre han reportado los vecinos de aquel lado y nunca habían ido, hasta ayer que taparon, nos dicen que nos van a apoyar y estamos a la espera pero desde el 21 de enero que estoy viviendo debajo de árbol de allá y necesitamos la ayuda urgentemente, quizá algunos tendrán donde vivir, pero otros no”, añadió.