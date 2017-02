Maquiladoras textiles podrían desaparecer en Tijuana por regulaciones

- Limitaron las importaciones en esta zona fronteriza

- En riesgo de desaparecer mas de 8 mil empleos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Más de un centenar de maquiladoras del ramo textil que operan en Baja California podrían cerrar operaciones debido a las políticas federales implementadas por la Secretaría de Economía que a partir de este año buscan limitar las importaciones que realizan estas empresas a menos del 1% de lo que requieren producir para sus clientes norteamericanos, lo cual pone en riesgo más de 8 mil empleos directos e indirectos que dependen de esta industria.

Lo anterior fue expuesto por la Contadora Beatriz Mariscal quien representa a más de 20 empresas maquiladoras de las 96 que existen en Tijuana en este sector.

“Para ensamblar 2 millones 800 mil piezas en un cuatrimestre, les aprobaron 78 mil piezas, esto no representa ni el 1% de la producción que ellos hacen en un cuatrimestre, si se acaban las 78 mil piezas en una semana vamos a tener que meter una solicitud de autorización para importar que va a tardar un mes, pero ya no tendremos para pagar rentas, empleados luz, agua teléfono, flete, entonces pararíamos totalmente, desapareciendo. Si nos vamos a números fríos pienso que una semana, dos semanas a lo mucho podremos sobrevivir”, denunció.

Explicó que desde el 2014 han lidiado con el incremento de regulaciones para importar, pero debido al decreto emitido en esta materia por la Secretaría de Economía el pasado 12 de diciembre, la industria textil hoy se encuentra ahorcada y por tanto la semana pasada enfrento una situación caótica

“Por la misma falta de infraestructura, a causa de las autoridades que desconocen la dinámica del sector en la franja fronteriza, hasta el 15 de febrero podíamos seguir importando de manera regular, pero el 20 de febrero nadie pudo importar, no sabíamos por qué, solo se marcaba un error al validador de las agencias aduanales, estuvimos haciendo llamadas, nadie sabía nada y el martes ya volvimos a importar, hay casos de empresas que se han visto muy perjudicadas que desde el 31 de enero no han podido importar”, explicó la contadora.

Y expuso que a pesar de que instituciones estatales y federales se dicen promotoras de la inversión en Baja California, lo cierto es que ninguna autoridad ha atendido los llamados de auxilio que han lanzado los maquiladores textiles

Respecto al apoyo de las autoridades locales, comentó, “tuvimos un acercamiento con el delegado de la secretaría de economía en Tijuana, pero las disposiciones vienen a nivel central y poco pueden hacer ellos”.